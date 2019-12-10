В Екатеринбурге задержан предполагаемый убийца двух девушек

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек. Мужчине 34 года.

Трагедия случилась в августе прошлого года на Уктусе. С того времени сотрудники правоохранительных органов разыскивают убийцу.

Девушки были расстреляны из самодельного оружия неизвестным мужчиной. Как сообщает «КП», их обнаружили на склоне горы. Одна из пострадавших скончалась на месте происшествия, другая – спустя некоторое время в больнице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Соединенных Штатах неизвестный расстрелял покупателей магазина. По предварительным данным, в результате произошедшего погибли трое — в том числе стрелок.