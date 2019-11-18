В США неизвестный расстрелял покупателей супермаркета

Людей не впускают и не выпускают. На месте работают полицейские.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Об этом сообщает канал «360». Все случилось в американском городе Дункан в супермаркете Walmart. Неизвестный мужчина зашел в помещение и начал стрелять в покупателей. В результате погибли три человека – в том числе стрелок. В магазин уже приехали сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента. Им также нужно разыскать свидетелей стрельбы.

Пока что личность преступника не раскрывается. Каковы были его мотивы – остается только догадываться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу на вечеринке в Калифорнии, четверо погибли. Неизвестные пробрались в частный дом, где проходила домашняя вечеринка и открыли стрельбу по хозяевам и гостям. Стрелкам удалось скрыться.