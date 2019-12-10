Сообщения о бомбах получили суды и 32 школы Петербурга

В Петербурге 10 декабря началась новая волна эвакуаций. Анонимы разослали сообщения о минировании районных судов и учебных заведения.

В городе эвакуируют здания Петродворцового районного суда на улице Аврова, Смольнинского районного суда на улице Моисеенко и Приморского районного суда на улице Савушина.

«У судов Санкт-Петербурга обычное утро!», — иронизируют в Объединенной пресс-службе городских судов.

Вместе с тем искать бомбы придется в 32 учебных заведениях. Аномимы сообщают о минировании школ №246, №371, №222, а также лицея №239, гимназии №155 и других.

В строке отправителя фигурирует имя предпринимателя Константина Малофеева.

Сообщения о бомбах начали поступать в конце ноября. Неизвестные шлют письма о минировании судов, торговых центров, станций метро, учебных заведений, медицинских учреждений, вокзалов и музеев. Все сообщения оказались ложными.

Накануне в Петербурге эвакуировали 1 тыс. 231 человека и осмотрели 104 здания.