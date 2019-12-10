В Петербурге разыскивают сбежавшего из Калининского районного суда мигранта

В Калининском районе Петербурга осужденный мигрант не смог смириться с объявленным ему приговором и сбежал из здания суда.

Все произошло в понедельник, 9 декабря. Охранники не довезли до колонии осуждённого за кражи 44-летнего Шавката Султанова. Мужчина дал деру после объявления ему приговора: его решили отправить в учреждение с более строгими порядками.

Как сообщили в АН «Оперативное прикрытие», мигрант был не намерен мириться с объявленными ему четырьмя годами колонии и убежал при выходе из издания суда на Бобруйской улице.

В настоящее время беглеца ищут. Отмечается, что еще трое подсудимых, оказавшихся в одной компании с Султановым, предпочли оставаться на месте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации торговых комплексов в Петербурге. Посетителей и сотрудников выводят на улицу.