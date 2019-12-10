В Ломоносовском районе мужчина схватился за нож после выяснения отношений с сожительницей

Сосновоборским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ленобласти возбуждено уголовное дело в отношении жителя деревни Куттузи, подозреваемого в покушении на убийство.

Преступный инцидент произошел в ночь на воскресенье, 8 декабря, в одном из домов в деревне Куттузи Ломоносовского района. Согласно данным следствия, 37-летний подозреваемый распивал спиртное вместе с сожительницей в квартире, когда между ними началось выяснение отношений. В результате мужчина набросился на собутыльницу с ножом. Однако женщина смогла активно сопротивляться.

У пострадавшей были зафиксированы непроникающие колото-резаные раны в области шеи и множественные порезы на руках. Ей успели оказать своевременную медпомощь, а резвого мужчину увезли в отдел.

Как сообщили СУ СК РФ по области, задержанный уже знаком полиции, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

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