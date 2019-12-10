В Ломоносовском районе мужчина схватился за нож после выяснения отношений с сожительницей

В Ломоносовском районе мужчина схватился за нож после выяснения отношений с сожительницей
Собутыльник набросился на сожительницу с ножом. Фото: Pixabay

Сосновоборским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ленобласти возбуждено уголовное дело в отношении жителя деревни Куттузи, подозреваемого в покушении на убийство.

Преступный инцидент произошел в ночь на воскресенье, 8 декабря, в одном из домов в деревне Куттузи Ломоносовского района. Согласно данным следствия, 37-летний подозреваемый распивал спиртное вместе с сожительницей в квартире, когда между ними началось выяснение отношений. В результате мужчина набросился на собутыльницу с ножом. Однако женщина смогла активно сопротивляться.

У пострадавшей были зафиксированы непроникающие колото-резаные раны в области шеи и множественные порезы на руках. Ей успели оказать своевременную медпомощь, а резвого мужчину увезли в отдел.

Как сообщили СУ СК РФ по области, задержанный уже знаком полиции, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге мигрант сбежал из здания суда. Мужчину приговорили к четырем годам колонии, однако он предпочел свободу. Теперь осужденного ищут.

задержание ножевое ранение СУ СК РФ
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, сколько россиян получают серую зарплату
Короткая зима в Петербурге снижает стоимость снегоходов
Чешская полиция нашла мертвым стрелка, убившего шесть человек в больнице
На Наличной устроили незаконный ломбард: об этом узнала прокуратура
Маленький мальчик несколько дней сидел рядом с мертвой матерью в Ижевске
В Пулково задержали дебошира
В петербургский изолятор №6 попытались передать «мобильные» консервы
ДТП на трамвайных путях Литейного моста спровоцировало пробку