В Пулково задержали дебошира

В Пулково задержали дебошира
Пулково. Фото: Baltphoto

Диспетчер сообщил в дежурную часть транспортной полиции в Пулково о том, что на борту самолета, прибывшего из Сочи, находится пьяный пассажир.

Сотрудники транспортной полиции доставили мужчину в дежурную часть. Им оказался 27-летний житель Петербурга, который имел шаткую походку, от него сильно пахло алкоголем, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО. Полиция посчитала, что он может нанести вред окружающим, поэтому его задержали.

Медицинским освидетельствованием установлено состояние опьянения. В отношении правонарушителя составлен административный протокол.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рейс Уральских авиалиний, летевший из израильского Тель-Авива в Петербург, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за пьяного пассажира, который пытался разбить иллюминатор головой.

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