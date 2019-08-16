Самолет Тель-Авив — Санкт-Петербург экстренно сел в Краснодаре из-за пьяного дебошира

Самолет был вынужден сделать остановку в Краснодаре, после того, как пьяный и агрессивный пассажир начал биться головой в иллюминатор. Фото: pixabay

Самолет был вынужден сделать остановку в Краснодаре, после того, как пьяный и агрессивный пассажир начал биться головой в иллюминатор. Фото: pixabay

Рейс Уральских авиалиний, летевший из израильского Тель-Авива в Петербург, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за пьяного пассажира, который пытался разбить иллюминатор головой. Дебошира арестовали.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Самолет был вынужден сделать остановку в Краснодаре, после того, как пьяный и агрессивный пассажир начал биться головой в иллюминатор. Перед этим он закатил скандал, грубо отвечал на замечания бортпроводников и оскорбил остальных пассажиров с использованием нецензурных выражений.

Авиадебоширом оказался 32-летний житель Кировска Мурманской области. Его доставили в отдел полиции, где на него составили протокол об административном правонарушении по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…».

Нарушителя арестовали на пять суток. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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