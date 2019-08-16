Самолет Москва — Уфа вернулся во Внуково из-за попадания птицы в лобовое стекло

Самолет Москва &#8212; Уфа вернулся во Внуково из-за попадания птицы в лобовое стекло
Самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту, а стекло самолета осталось целым. Фото: pixabay

Пассажирский самолет авиакомпании UTair вернулся в московский аэропорт Внуково после того, как в лобовое стекло врезалась птица.

В пресс-службе авиакомпании рассказали, что самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту, а стекло самолета осталось целым. Сейчас авиаперевозчик производит замену лайнера, рейс повторно вылетит в Уфу в 15:30 по мск.

Добавим, что этот подобный случай стал уже вторым за день. Ранее в Минеральных Водах задержался рейс авиакомпании «Победа», который направлялся в Москву. Задержка произошла по причин подозрения на попадание птиц в двигатель лайнера.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье, есть пострадавшие. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно приземлился в поле в в Раменском районе Московской области. ЧП произошло из-за попадания птиц в двигатели. Пострадали 74 человека, один из них находится под присмотром медиков.

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