Маленький мальчик несколько дней сидел рядом с мертвой матерью в Ижевске

Социальные работники Удмуртии спасли жизнь двухлетнего малыша, который на протяжение пяти дней был заперт в квартире с телом умершей матери.

Обо всем рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в своем Facebook-аккаунте. По словам Семенова, мама найденного мальчика скончалась из-за осложнений, вызванных пневмонией. Она обращалась в больницу и планировала посетить врача, но, по всей видимости, не успела.

Мальчик находится в удовлетворительном состоянии под присмотром взрослых. Он находился в квартире в одиночестве в течение пяти дней.

Соцслужбы устроили проверки по всей Республике после трагедии в Можге, где 13-летний мальчик, страдающий ДЦП, прожил неделю в квартире с мертвой матерью и скончался от переохлаждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что годовалый мальчик утонул в ванной в Гатчинском районе.