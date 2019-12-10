В Ленобласти откроют завод по производству полуфабрикатов

В Ленобласти откроют завод по производству полуфабрикатов
Завод могут открыть в 2020 году. Фото: Pixabay

Завод по производству полуфабрикатов откроют в Ленинградской области. Начать функционировать он сможет во втором квартале 2020 года.

Производством продуктов из своего сырья займется ГК «Дамате». Об этом сообщает «Коммерсант». Данный завод сможет выпускать до 200 тонн продукции. По предварительным данным, завод могут построить во Всеволожском районе.

В 2018 году данная компания уже выпустила 88 тысяч тонн мяса индейки.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга движение транспорта ограничат из-за съемок художественного фильма Sardar Udham. Остановка на Лиговском проспекте от Жуковского до Некрасова и на Ковенском переулке от улицы Радищева до Лиговского будет запрещена с 8 часов 13 декабря до 22 часов 14 декабря.
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