Появились подробности ДТП на Новочеркасском

Сегодня вечером в Красногвардейском районе автомобиль Honda Civic сбил школьника.

В отделе пропаганды ГИБДД РФ по Петербургу и Ленобласти рассказали подробности этого ДТП. Авария произошла около 16:25 мск 10 декабря на Новочеркасском проспекте у дома 50/1. За рулем находился 35-летнй мужчина. Автомобиль сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе.

Школьника увезла реанимация в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Индустриальном проспекте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, участниками аварии стали четыре легковых авто.