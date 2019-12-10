Появились подробности ДТП на Новочеркасском

Появились подробности ДТП на Новочеркасском
Автомобиль сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе.Фото: vk.com/spb_today

Сегодня вечером в Красногвардейском районе автомобиль Honda Civic сбил школьника.

В отделе пропаганды ГИБДД РФ по Петербургу и Ленобласти рассказали подробности этого ДТП. Авария произошла около 16:25 мск 10 декабря на Новочеркасском проспекте у дома 50/1. За рулем находился 35-летнй мужчина. Автомобиль сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе.

Школьника увезла реанимация в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Индустриальном проспекте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, участниками аварии стали четыре легковых авто.

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