Автомеханик из Всеволожского района дарит новую жизнь старым запчастям, создавая из них скульптуры

Житель Всеволожского района Ленобласти использует старые автомобильные запчасти для создания уникальных железных скульптур.

Автомеханик Николай Жуков собрал уже целую коллекцию игрушек из отработанных деталей. Первой его скульптурой стала фигурка робота «Валл-И» из одноименного мультфильма. Кроме него клиентов привлекает еще один мультперсонаж, миньон Кевин, рассказывает ЛенТВ 24.

Автор игрушек из металлолома 24 года проработал водителем. Вероятно, это позволяет ему так умело и точно находит применение деталям. Павлин Павел с оперением из дисков, миниатюра подлодки К-66, ради которой автору пришлось изучить проторим реального судна, животные из цепей и подков, и даже паровоз из «остатков» грузовика — всё это Николай Жуков6 по его словам, собирает «как пазлы».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле петербургского «Манежа» поселились «Самые красивые лошади в мире».