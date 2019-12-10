В самолете умершего 21-летнего рэпера Juicy Wrld нашли 30 кг марихуаны

Американский хип-хоп исполнитель Juicy Wrld погиб, вероятно, от сердечного приступа. Его могли спровоцировать неизвестные таблетки, которые рэпер выпил, чтобы спрятать от правоохранителей.

Juicy Wild, настоящее имя которого Джаред Энтони Хиггинс, умер в воскресенье, 8 декабря, когда его частный самолет, совершавший рейс из Лос-Анджелеса, приземлился в аэропорту Чикаго. После трагического инцидента в джете рэпера провели обыск и обнаружили 30 килограммов герметично упакованной марихуаны.

Находившиеся с ним в самолете люди рассказали, что перед посадкой он выпил несколько таблеток, возможно, в них были наркотические вещества. Кроме того, в салоне самолёта нашли пустую бутылку из-под сиропа от кашля, который содержал кодеин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве подверглась обстрелу машина участника лейбла Black Star.