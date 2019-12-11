Слова Путина об убитом террористе в Берлине шокировали депутата бундестага

Слова президента России Владимира Путина об убитом в Берлине гражданине Грузии Зелимхана Хангошвили ужаснули члена немецкого парламента от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида.

«Этот выбор слов меня ужасает», —заявил депутата бундестага, сообщает портал Berlin.de. Он также отметил, что «даже если это был террорист, недопустимо, чтобы иностранная спецслужба совершала убийство в ФРГ».

Накануне президент России Владимир Путин назвал убитого в Берлине Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии «жестким и кровавым» человеком. По словам Путин, Зелимхан Хангошвили является одним из организаторов теракта в московском метро, сообщает «Интерфакс». Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита «нормандской четверки» в Париже.

Убийство Хангошвили произошло в Берлине в августе 2019 года. Прокуратура Германии считает, что убийство было организовано федеральными российскими или чеченскими властями. При этом российские власти все подозрения отвергают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что они завершились «ничьей». В ходе «нормандского саммита» Зеленский рассказал, что почувствовал на встрече с Путиным «какие-то уступки». Он отметил, что, по его мнению, сейчас правильно «быть дипломатом».