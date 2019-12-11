В Грибном угнали снегоболтоход для езды по снежному бездорожью

В Грибном угнали снегоболтоход для езды по снежному бездорожью
Снегоболтоход. Фото: flickr,com

В Выборгском районе Ленинградской области пропал снегоболтоход Polaris Ranger. Владелец предполагает, что транспорт могли украсть.

В полицию 10 декабря обратился мужчина 1985 года рождения. Он сообщил, что неизвестные похитили снегоболтоход с территории участка в поселке Грибное. Кража произошла в период с 16:00 9 декабрря по 12:00 10 декабря.

Сумма ущерба оценивается в 750 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Снегоболтоход и предполагаемого похитителя разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Снегоболтоход — самодвижущийся транспорт для перевозки пассажиров и грузов по снежному или заболоченному бездорожью. Оснащен он, как правило, колесными или гусеничными движителями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Новоизмайловском проспекте в Петербурге угнали Toyota Land Cruiser. В салоне находилось имущество на 3,8 млн рублей.

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