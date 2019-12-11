В поликлиники можно будет обращаться по паспорту без полиса

В поликлиники можно будет обращаться по паспорту без полиса
Проект в разработке. Фото:pixabay.com

Специальный сервис разрабатывают Сотрудники Федерального фонда ОМС и территориального подразделения Московской области разрабатывают сервис, который позволит гражданам посещать поликлиники только по паспорту. Предъявлять полис ОМС будет не нужно.

Для записи к врачу будет необходимо взять с собой только паспорт. Полис ОМС проверят с помощью компьютера.

Техническая составляющая данного проекта находится в разработке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербургавспыхнуло грузовое авто Scania. Транспортное средство удалось потушить, однако у него сгорели все возможные части. К месту происшествия незамедлительно направили восемь сотрудников.

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