В Петербурге трое мужчин были задержаны при попытке погрузить чужую иномарку в ГАЗель

Во Фрунзенском районе задержаны трое мужчин, которые подозреваются в краже автомобиля.

Наряд вневедомственной охраны, находясь патрулирования, увидел, что у дома №1 на Расстанном проезде неизвестные граждане с помощью лебедки грузят автомобиль Skoda Octavia в машину Газель, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники вневедомственной охраны приняли решение проверить у мужчин документы. В ходе проверки выяснилось, что граждане не имеют при себе документов на данную машину, кроме того, они путались в показаниях и не могли объяснить, с какой целью грузят иномарку в Газель.

Позже удалось установить, что владельцем автомобиля является житель города Тосно Ленинградской области.

Нарядом группы задержания подозреваемые были переданы сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель Ленобласти, который накануне пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на угнанной каршеринговой иномаркой после наезда на полицейского, оказался причастным к незаконному обороту наркотиков.