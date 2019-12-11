На Бухаресткой водитель SAAB снес столб и ряд припаркованных машин

Инцидент произошел недалеко от магазина автозапчастей. Фото: vk.com/spb_today

Инцидент произошел недалеко от магазина автозапчастей. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе водитель автомобиля SAAB снес столб и шесть припаркованных автомобилей.

Инцидент произошел на Бухарестской улице недалеко от магазина автозапчастей.

«На Бухарестской 1 около магазина автозапчастей для Saab, водитель, мужчина, на SAAB снёс столб и целый ряд припаркованных машин. Правый ряд», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

«Приехал за запчастями…», — пишет пользователь Сети.

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