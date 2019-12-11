В России могут снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал предложение Минфина снизить порог беспошлинного ввоза товаров до 20 евро.

«В целом – согласен», — написал Медведев в письме к министру финансов Антону Силуанову.

Премьер -министр поручил подготовить предложения для рассмотрения на совете глав правительства ЕврАзЭС.

Минфин предлагает снизить порог беспошлинного ввоза из зарубежных интернет-магазинов до 100 евро с июля 2020 года, до 50 евро с 2021 года и до 20 евро с 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Пулковской таможне участились случаи обращений о поиске международных посылок. Чаще всего получатели не могут найти посылки с AliExpress. Отыскать посылку зачастую не получается из-за ошибок при вводе идентификатора посылки.