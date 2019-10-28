Петербуржцы стали чаще терять посылки с AliExpress

На Пулковской таможне участились случаи обращений о поиске международных посылок. Чаще всего получатели не могут найти посылки с AliExpress.

Отыскать посылку зачастую не получается из-за ошибок при вводе идентификатора посылки. Для того, чтобы получить информацию о её нахождении, необходимо ввести трек-номер из 13 символов на сайте «Почты России». Но люди вводят не те цифры.

«Очень часто получатели международных почтовых отправлений обращаются именно к таможне, поскольку не могут отыскать свою посылку на Почте России. Ошибка в том, что люди изначально вводят не те номера в нужную строку», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе Пулковской таможни.

Получатели имеют право обратиться за помощью в таможню. Однако в этом нет необходимости. Таможня использует тот же алгоритм, что и простые получатели. Таким образом, быстрее и проще найти посылку самостоятельно.

«Мы ищем посылки точно также как и все остальные. Мы также пользуемся программой Почты России и вводим те же цифры», — отметили в Пулковской таможни.

Еще одна причина, по которой посылку не получается отследить — её статус. Посылки изначально делятся на два типа: отслеживаемые и неотслеживаемые. Какой она будет, выбирает отправитель, чаще всего продавец с AliExpress.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга чаще всего покупают через интернет одежду и смартфоны.