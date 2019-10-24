Петербуржцы предпочитают покупать через интернет одежду и смартфоны

Исследовательское агентство GfK Russia и Яндекс.Маркет изучили онлайн-покупки жителей Петербурга. Большинство из них через интернет приобрели смартфоны и одежду.

Порядка 67% опрошенных купили одежду онлайн. Второй по популярности интернет-покупкой стали смартфоны — 63%. Следом расположились средства личной гигиены (59%) и игрушки (59%). При этом петербуржцы чаще других россиян покупают онлайн продукты, зоотовары и алкоголь.

Около 2/3 опрошенных занимаются онлайн-шопингом более четырех лет. Со смартфонов покупки делают 26%, в прошлом году этот показатель был равен 18%.

Забирать заказ горожане предпочитают в пунктах самовывоза, либо оформлять доставку курьером.

«Быстрее всего набирают популярность постаматы: в этом году 32% онлайн-покупателей из Санкт-Петербурга хотя бы раз забирали заказ из постамата», — отметили в пресс-службе Яндекс.Маркета.

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