Кадыров назвал слова Сокурова о переосмыслении звания Герой России провокацией

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал слова режиссера Александра Сокурова о необходимости переосмыслить звание Героя России. Высказывания режиссера он посчитал провокационными и «не прикрыто националистическими».

«А за такие провокационные высказывания, грубо искажающие действительность, вас следовало призвать к ответственности в соответствие с законом», — написал Кадыров у себя в telegram-канале.

Глава Чечни призвал Сокурова не вносить раздор в общество своими «не прикрыто националистическими высказываниями» и быть, «а не только казаться» настоящим патриотом России.

Напомним, 10 декабря на заседании Совета по правам человека Александр Сокуров предложил переосмыслить звание Героя России. Он отметил, что сейчас его носят как погибшие солдаты Псковской дивизии, так и «воевавшие с ними Кадыровы».

«И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?», — спросил режиссер.

Президент России Владимир Путин на слова Сокурова ответил тем, что носить звание Героя России достоин любой, кто работает на страну, «защищает, готов отдать за неё жизнь».