Сын Сердюкова подарил маме особняк в Комарово за 420 миллионов

Семья экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова три года не может продать исторический особняк в поселке Комарово под Петербургом. В итоге сын чиновника Сергей Сердюков сдался и подарил дом маме.

В 2010 году Минобороны (в то время его возглавлял Анатолий Сердюков) выставило на торги «Дачу Юхневича» и вместе с ней два гектара земли. Особняк за 280 млн рублей приобрел бизнесмен Петр Усов, пишет Baza. Позднее земля и усадьба перешли сыну экс-министра — Сергею Сердюкву.

Два года спустя Сердюков-младший решил продать особняк. В 2016 году объявление выставили на сервисе «Яндекс.Недвижимость». Там оно продолжает висеть до сих пор, покупателей так и не нашлось. Стоимость особняка составляла 350 млн, однако затем её подняли до 420 млн.

Владелец, похоже, в продажу дома верить перестал и решил подарить его матери. В августе 2019 года особняк, согласно материалам Росреестра, переписали на Татьяну Сердюкову.

Эксперты, опрошенные Baza, озвучили несколько возможных причин этого. В частности, желанием снизить ставку по земельному налогу (для пенсионеров предусмотрены льготы) и стремлением не привлекать излишнего внимание к недвижимости.

Ранее сообщалось, что в особняке Кушелева-Безбородко на набережной Кутузова в Петербурге продают три отреставрированные квартиры.