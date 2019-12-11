В Петербурге на станции «Лесная» нашли окаменелости возрастом полмиллиарда лет

В Петербурге на станции &#171;Лесная&#187; нашли окаменелости возрастом полмиллиарда лет
Один из примеров находки в вестибюля "Лесной". Фото: vk.com/club129417167

На станции метро «Лесная» обнаружили окаменелые останки доисторических существ. Специалисты относят находку к ордовикскому периоду, а возраст оценивается в 485 миллионов лет.

О рекордно древних фоссилиях, обнаруженных на станции «Лесная» красной ветки петербургского метро, рассказали в группе «Кружок любительской палеонтологии» в социальной сети «Вконтакте». В каменной отделке вестибюля были обнаружены цистоидеи, брахиоподы и эндоцерасы, которые, между тем, попадаются довольно часто.

Интересующихся палеонтологией петербуржцев взволновал другой факт: трубочка сифона эндоцераса, которую нашли в поразительно хорошей сохранности. По словам автора публикации, он впервые встречает окаменелость в таком состоянии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском метро, оказывается, нет секретных бункеров. Однако в случае экстренной ситуации оно может послужить надежным убежищем.

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