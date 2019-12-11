Еще одна жертва Соколова рассказала о домогательствах

Еще одна жертва Соколова рассказала о домогательствах
Олег Соколов. Фото: rvio.histrf.ru

Студентка экс-преподавателя СПбГУ Олега Соколова, убившего свою 24-летнюю возлюбленную-аспирантку, рассказала о домогательствах историка.

Девушка призналась, что была очарована Соколовым как талантливым преподавателем, а также с интересом слушала о реконструкторской деятельности. Историк пригласил Дарью Анисович и её однокурсниц на тематический пикник, где, во время прогулки верхом, «полез целоваться», пишет «КП».

Студентка крайне смутилась и на французском попросила не трогать её. «Я с трудом отбилась», — добавляет девушка. Дарья также отметила, что о неоднозначном отношении Соколова к молодым студенткам знал весь университет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам защиты матери убитой Анастасии Ещенко, Соколов не связывался с родными погибшей и не предлагал никакой компенсации за моральный ущерб.

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