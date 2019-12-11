В Москве нашли мертвыми издателя «Тинькофф-журнала» и его жену

В Москве нашли мертвыми издателя &#171;Тинькофф-журнала&#187; и его жену
Александр возглавлял журнал с самого основания. Фото: vk.com/tinkoffjournal

Издателя журнала «Т-Ж» 29-летнего Александра Рая и его жену обнаружили мертвыми в их собственной квартире в Москве.

Трагическое известие опубликовала команда журнала во вторник, 10 декабря. Предположительно, тела погибших были найдены 8 декабря. О произошедшем сообщил ребенок Александра и его гражданской супруги, который рассказал по телефону бабушке, что не может разбудить родителей.

Мама неофициальной жены издателя сразу же приехала и вызвала медиков. К сожалению, врачам осталось лишь констатировать смерть без насильственных признаков. Причины произошедшего остаются неизвестными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Он умер на 84-м году жизни в Мюнхене, где должен был перенести операцию на сердце.

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