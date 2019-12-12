В Яковлево пожарные два часа тушили частный дом

В Яковлево пожарные два часа тушили частный дом
Пламя удалось ликвидировать к 3:17. Фото: pixabay

В Бокситогорском районе Ленобласти спасатели тушили дом на площади 126 «квадратах». Пожар случился в деревне Яковлево.

Сигнал о случившемся сегодня ночью, 12 декабря, поступил дежурному в 1:02. Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия. В ликвидации огня были задействованы 9 человек и две единицы специальной техники.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Ленобласти, огнеборцы тушили пламя более двух часов. Огонь удалось ликвидировать к 3:17.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ночном пожаре в поселке Тарасово. Пожарные прибыли к полыхающей постройке.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели
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