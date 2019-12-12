Владельцев «Зимней вишни» обязали выплатить родственникам погибших 118 млн рублей

Владельцев «Зимней вишни» обязали выплатить родственникам погибших 118 млн рублей
Пожар унес жизни 60 человек, среди них 37 детей. Фото: https://vk.com/zimvish42

Суд в Кемерово обязал владельцев ТРЦ «Зимняя вишня» выплатить 118 млн рублей 30 родственникам жертв пожара.

Суд вынес решения по 30 искам о взыскании с «Кемеровского кондитерского комбината» (ККК) компенсаций в дополнение возмещения вреда, сообщает РИА «Новости».

Решение суда основано на Градостроительном кодексе, согласно которому собственник, допустивший нарушения требований безопасности, должен выплатить до трех млн рублей родственникам погибшего. Несмотря на это ККК не захотело выплачивать эту компенсацию.

Следующее судебное заседание состоится 30 декабря.

Напомним, что пожар в торговом центре произошел в 25 марта 2018 года. Тогда погибли 60 человек, среди них 37 детей, еще 79 пострадали. В Кемерово был объявлен траур.

На месте торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове открыли парк. Парк спроектировал британский архитектор Джон Калвин Вайдман. Стоимость проекта оценивается примерно в 5 млн рублей, которые были оплачены из благотворительного сбора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что генеральный директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок частично признала вину по делу о пожаре в ТЦ, который произошел в марте 2018 года.

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