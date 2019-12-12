Петербуржец попал в Мариинскую больницу после драки в Петроградском районе

Пострадавший был госпитализирован в Мариинскую больницу. Фото: Pixabay

Пострадавший был госпитализирован в Мариинскую больницу. Фото: Pixabay

В Петроградском районе задержан мужчина, который нанес телесные повреждения другому гражданину, после чего пострадавший был госпитализирован.

Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что около дома №16 на Красносельской улице происходит драка между двумя мужчинами.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли по данному адресу, разняли дерущихся и задержали мужчину, который в ходе внезапно возникшего конфликта нанес телесные повреждения другому гражданину, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший был госпитализирован в Мариинскую больницу. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следователи города Кириши в Ленобласти завершили расследовании уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью своей бабушки.