В Петербурге ушел из жизни музыкант Валерий Чечет

В Петербурге скончался ленинградский бард, автор и исполнитель Валерий Чечет. О его смерти рассказал депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский на своем Facebook-аккаунте.

Новость о смерти музыканта Вишневский начал со слов: «Друзья, у нас огромная потеря». Свои соболезнования руководитель фракции «Яблоко» принес супруге умершего Ирине Чечет, а также всем его родным и близким. Он также отметил, что Валерий Чечет был прекрасным человеком.

Валерий Чечет родился в Ленинграде в 1961 году. Свою творческую деятельность он начал в 18-летнем возрасте. Он играл на шестиструнной гитаре. Был членом старейшего в стране клуба авторской песни «Восток». За свою карьеру исполнителя выпустил четыре авторских альбома и принял участие в записи ряда других.

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