МИД прокомментировал политику США в отношении «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал возможные санкции США против «Северного потока-2».

«Для нас это не является неожиданностью. Направленность абсолютно очевидна — получение односторонних преимуществ США в газовой сфере за счёт ущемления интересов европейцев, конечных потребителей», — заявил он, сообщает РИА «Новости».

Накануне Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Германия и Евросоюз должны принять контрмеры в ответ на возможные санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава австрийской OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле.