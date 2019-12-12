Глава OMV призвал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Германия и Евросоюз должны принять контрмеры в ответ на возможные санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава австрийской OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле.

В США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. В нем, в частности, заложены средства на «противодействие России». В качестве мер предлагается ввести санкции из-за строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Документ предстоит подписать президенту США Дональду Трампу, пишут «РИА Новости».

Санкции негативно отразятся на Европе и Германии, считает Зеле. На кону — энергетическая независимость и интересы европейских компаний.

«Берлину и Брюсселю пора занять четкую политическую позицию и ответить прицельными контрмерами», — заявил Зеле.

Его позицию по данному вопросу поддержал председатель правления ВТП Маттиас Шепп.

Ранее председатель Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Хермес заявил, что санкции в отношении «Северного потока — 2» угрожают суверенитету ЕС.