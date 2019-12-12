В Ленобласти из дома украли вещей на 14 млн рублей

В Ленобласти из дома украли вещей на 14 млн рублей
Фото: https://pixabay.com/

Сотрудники правоохранительных органов собираются возбудить уголовное дело.

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря. Обо всем сообщает 47news, ссылаясь на полицейских. Все случилось в Борисовой Гриве во Всеволожском районе Ленинградской области. Из коттеджа неизвестный вынес огромную сумму наличными, украшения и золотую сувенирную монету со знаком криптовалюты «Биткоин». Ущерб оценен в 14 миллионов рублей. Пока что непонятно, кто может быть причастен к преступлению – злоумышленника разыскивают, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из квартиры жительницы Гатчины вынесли «ювелирки» на 405 тысяч. В отдел полиции обратилась 45-летняя женщина. По словам заявительницы, неизвестный отжал замок входной двери и проник в квартиру.

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