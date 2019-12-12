В Ленобласти из дома украли вещей на 14 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов собираются возбудить уголовное дело.
Об этом стало известно сегодня, 12 декабря. Обо всем сообщает 47news, ссылаясь на полицейских. Все случилось в Борисовой Гриве во Всеволожском районе Ленинградской области. Из коттеджа неизвестный вынес огромную сумму наличными, украшения и золотую сувенирную монету со знаком криптовалюты «Биткоин». Ущерб оценен в 14 миллионов рублей. Пока что непонятно, кто может быть причастен к преступлению – злоумышленника разыскивают, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из квартиры жительницы Гатчины вынесли «ювелирки» на 405 тысяч. В отдел полиции обратилась 45-летняя женщина. По словам заявительницы, неизвестный отжал замок входной двери и проник в квартиру.