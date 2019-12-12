Петросян ответил на слухи о свадьбе

Юморист выложил фотографию с адвокатом, который представлял его интересы во время развода с бывшей супругой.

Снимок появился в Instagram-аккаунте артиста. На снимке Евгений Петросян стоит рядом с юристом Сергеем Жориным. Он отметил, что люди слишком зациклены на его личной жизни и буквально «издеваются и разбирают ее по косточкам». Юморист считает, что так делать нельзя. При этом Петросян не подтвердил и не опровергнул свой брак с помощницей, зато рассказал о походе в театр на «Ревизора».

Сама Татьяна написала гневный пост, в котором обозвала журналистов стервятниками и попросила их удалить ее номер телефона навсегда. Женщина не намерена общаться с прессой и комментировать свадьбу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Степаненко защитила новую жену Петросяна. Артистка отметила, что не одобряет травлю новой избранницы Петросяна в Сети и призвала пожелать новобрачным здоровья и счастливой совместной жизни.