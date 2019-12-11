Степаненко защитила новую жену Петросяна

Степаненко защитила новую жену Петросяна
Несколько дней назад Татьяна Брухунова выложила в Instagram фото букета, который пользователи сочли свадебным. Фото: Instagram @bruhunova

Экс-супруга Евгения Петросяна, артистка Елена Степаненко, узнав о свадьбе мужа, отреагировала спокойно и пожелала молодым счастья.

Степаненко достойно высказалась по поводу скорой женитьбы её бывшего мужа на своей помощнице, 30-летней Татьяне Брухуновой. Артистка отметила, что не одобряет травлю новой избранницы Петросяна в Сети и призвала пожелать новобрачным здоровья и счастливой совместной жизни.

Елена Степаненко рассказала, что эта новость никак не отразилась на бракоразводном процессе, который должен определить раздел совместного имущества супругов. Подробностей судебной тяжбы артистка раскрывать не стала, однако, пишет «КП», её благодушное настроение, возможно, связано с близким окончанием споров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что о свадьбе Петросяна Степаненко узнала от журналистов.

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