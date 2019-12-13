Евросоюз решил продлить антироссийские санкции

Главы государств-членов Евросоюза приняли решение о продлении на шесть месяцев экономических санкций против России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, такое решение было принято политиками во время саммита в Брюсселе. Таким образом срок действия антироссийских санкций, истекавший в январе, продлили до июля следующего года — на полгода.

Глава Евросовета Шарль Мишель уже заявил о подтверждении продления экономических санкций против Российской Федерации. По данным РИА Новости, это решение было принято после саммита «нормандской четверки», где лидеры Франции и Германии зачитали доклады.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Китай ввел санкции против США за поддержку действий Гонконга. В их число вошли NDI, HRW, Freedom House, и Human Rights Watch.