В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела шести погибших при извержении вулкана

В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела шестерых погибших во время извержения вулкана. Все тела полиция перемещает с острова на корабль.

Трагический инцидент произошел 9 декабря. Извержение вулкана началось на новозеландском острове Уайт-Айленд.

Как сообщается на странице новозеландской полиции в Twitter, шесть тел были подготовлены к воздушной перевозке с острова Уайт-Айленд, и начался процесс их транспортировки на корабль Wellington, который находится у острова. Тела на корабль перемещают с помощью вертолета.

Останки одного из погибших уже успешно вывезены с острова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что спасателям удалось эвакуировать с острова 23 человека, а также тела погибших. К поискам подключили военных.