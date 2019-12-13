Петербуржец уехал в больницу с проломленным черепом после драки на Декабристов

Драка на улице Декабристов в Адмиралтейском районе Петербурга закончилась для горожанина госпитализацией. Предполагается, что его избил житель Тверской области.

Как стало известно gazeta.spb.ru, петербуржцы заметили человека на тротуаре улицы Декабристов человека, лежащего в луже собственной крови. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи доставили потерпевшего в медучреждение. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Петербуржец находится в тяжелом состоянии под присмотром медиков.

По предварительным данным правоохранителей, мужчина был избит пьяным жителем Тверской области. Причины конфликта между ними не сообщаются.

Злоумышленник задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что девушку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии после избиений на Тверской.