Почти 25 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

Чтобы встретить Новый год за границей, необходимо исполнить судебное решение. Фото: Pixabay

Чтобы встретить Новый год за границей, необходимо исполнить судебное решение. Фото: Pixabay

В России зафиксировано увеличение числа невыездных из-за долгов граждан. На сегодняшний день их почти 25 миллионов человек.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов, миллионы жителей Российской Федерации не смогут выехать из страны по причине накопившихся долгов.

Так, 1,5 миллиона человек стали невыездными из-за задолженностей по алиментам. Еще 13 миллионов водителей не смогут покинуть страну из-за неоплаченных штрафов ГИБДД, а 2,5 миллиона просрочили оплату коммунальных услуг.

Около семи-восьми миллионов человек имеют долги по кредитам. При этом, значительная часть из них находятся в списках коллекторов.

Отметим, что среди жителей Петербурга количество невыездных граждан достигло почти 56 тысяч человек, из которых три тысячи — неплательщики алиментов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с бизнесмена взыскали более 7 миллионов задолженности по алиментам.