В Колпино открыли отремонтированный участок Оборонной улицы

В Колпино открыли отремонтированный участок Оборонной улицы
Движение по участку запустили 12 декабря. Фото: gov.spb.ru

В Колпино запущено движение по новому участку дороги. Речь идет о путепроводе Оборонной улицы от Тверской до Вознесенского шоссе. Теперь загрузка автомагистрали в городе станет заметно меньше, так как новая дорога включает путепровод над ж/д путями.

До настоящего момента водителям значительно усложняли проезд поезда, на участке часто собирались пробки из-за длительного ожидания перед шлагбаумом.

Как сообщили на сайте администрации города, на открытие нового участка присутствовали глава Северной столицы Александр Беглов, пообещавший жителям Колпино избавить их от железнодорожных переездов в течение нескольких лет.

Дорогу открыли. Фото: gov.spb.ru

Со следующего года начинается проектирование еще одного путепровода — в районе поселка Понтонный у Вознесенской улицы. Беглов подчеркнул, что рабочее движение по Оборонной улице началось на полгода раньше планируемых сроков. В ближайшие дни здесь начнет ходить автобус до станции метро «Рыбацкое».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о новой маршрутке, которая довезет жителей Колпино до станции метро «Рыбацкое».

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