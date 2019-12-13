В Колпино открыли отремонтированный участок Оборонной улицы

В Колпино запущено движение по новому участку дороги. Речь идет о путепроводе Оборонной улицы от Тверской до Вознесенского шоссе. Теперь загрузка автомагистрали в городе станет заметно меньше, так как новая дорога включает путепровод над ж/д путями.

До настоящего момента водителям значительно усложняли проезд поезда, на участке часто собирались пробки из-за длительного ожидания перед шлагбаумом.

Как сообщили на сайте администрации города, на открытие нового участка присутствовали глава Северной столицы Александр Беглов, пообещавший жителям Колпино избавить их от железнодорожных переездов в течение нескольких лет.

Со следующего года начинается проектирование еще одного путепровода — в районе поселка Понтонный у Вознесенской улицы. Беглов подчеркнул, что рабочее движение по Оборонной улице началось на полгода раньше планируемых сроков. В ближайшие дни здесь начнет ходить автобус до станции метро «Рыбацкое».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о новой маршрутке, которая довезет жителей Колпино до станции метро «Рыбацкое».