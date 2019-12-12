Новая маршрутка впервые выехала с Колпино до «Рыбацкое»

Новая маршрутка впервые выехала с Колпино до &#171;Рыбацкое&#187;
Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Теперь местные жители смогут без проблем добираться до ближайшей станции метро.

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок». Торжественное открытие движение автотранспорта по путепроводу через железнодорожные пути магистрали Петербург-Москва состоялось в этот четверг. Первым по маршруту отправился ретро-автобус модели ЛиАЗ-677 – они ездили до 1990-х годов.

Отмечается, что теперь жители Колпино смогут запросто добираться до станции метро «Рыбацкое». Также в послании отметили, что автобус номер 56 будет ездить до «Мега Дыбенко», автобус номер 100 будет заезжать на Морскую набережную и Балтийский вокзал, а автобус номер 326 заедет на улицы Веры Слуцкой и бульвар Трудящихся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось что в Петербурге сняли с маршрутов 14 неисправных коммерческих автобусов.

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