На финской границе у туристов отнимут фрукты и цветы

На финской границе у туристов отнимут фрукты и цветы
Сертификат понадобится и для ввоза растений. Фото: pixabay

В Финляндии вступает в силу закон, запрещающий ввозить на территорию страны свежие фрукты и ягоды, на которых нет фитосанитарного сертификата.

Как сообщает служба новостей Yle, на территории Финляндии в субботу, 14 декабря, вступит новый фитосанитарный закон, после которого путешественники не смогут привезти из-за пределов Евросоюза даже одно яблоко без специального сертификата. Запрет коснется и торговли в интернете.

Без сертификатов в страну, помимо свежих фруктов и ягод, нельзя будет ввезти саженцы, растения в горшках и семенные зерна. Требования не затронут бананы, финики, дурианы, ананасы и кокосы.

Глава канцелярии Минсельхоза Финляндии Яна Хусу-Каллио отмечает, что такое решение необходимо для борьбы с распространением вредителей растений на территории стран Евросоюза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что именинник пытался провезти 211 кг сыра из Финляндии на день рождения.

евросоюз финляндия фитосанитарное законодательство фрукты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный оценил прибыль от туристического кластера «Горская» в ...
На ЗСД введут новый способ оплаты
Лжесотруднику ФСБ дали 11 лет «строгача» за похищение человека, ...
Жителям Ленобласти выдают новогодние елки по паспорту
Бизнесмен на Просвещения лишился 250 литров алкоголя, продаваемого без лицензии
Двое из свадебного картежа устроили стрельбу в Петербурге и испортили ...
На финской границе у туристов отнимут фрукты и цветы
Самой бесполезной вещью года стала сломанная электроника