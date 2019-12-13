На финской границе у туристов отнимут фрукты и цветы

В Финляндии вступает в силу закон, запрещающий ввозить на территорию страны свежие фрукты и ягоды, на которых нет фитосанитарного сертификата.

Как сообщает служба новостей Yle, на территории Финляндии в субботу, 14 декабря, вступит новый фитосанитарный закон, после которого путешественники не смогут привезти из-за пределов Евросоюза даже одно яблоко без специального сертификата. Запрет коснется и торговли в интернете.

Без сертификатов в страну, помимо свежих фруктов и ягод, нельзя будет ввезти саженцы, растения в горшках и семенные зерна. Требования не затронут бананы, финики, дурианы, ананасы и кокосы.

Глава канцелярии Минсельхоза Финляндии Яна Хусу-Каллио отмечает, что такое решение необходимо для борьбы с распространением вредителей растений на территории стран Евросоюза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что именинник пытался провезти 211 кг сыра из Финляндии на день рождения.