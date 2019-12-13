Люди пострадали при взрыве в жилом доме в Германии

Люди пострадали при взрыве в жилом доме в Германии
Ликвидацией последствий ЧП занимаются 160 спасателей. Фото: pixabay

Взрыв произошел в многоквартирном доме в немецком городе Бланкенбург в центральной части Германии. Ранения получили как минимум 25 человек.

Как сообщает ТАСС, причины взрыва в жилом доме пока неизвестны. Местные правоохранительные органы создали оперативный штаб, который займется установлением причин и обстоятельств происшествия. Сейчас спасатели выводят людей из дома.

Инцидент произошел примерно в девять утра по местному времени (11 утра мск). Вокруг здания, в котором произошел взрыв, находятся школа и детский сад, из которого эвакуировали и отвели в безопасное место около сотни детей. Ликвидацией последствий ЧП занимаются 160 спасателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в доме в Белгородской области произошел взрыв газа, погиб человек.

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