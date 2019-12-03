В доме в Белгородской области произошел взрыв газа, погиб человек

В одном из домов в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв бытового газа. Под завалами спасатели обнаружили тело мужчины.

Трагический инцидент произошел вечером вторника, 3 декабря. Газ взорвался в четырехэтажном доме, где прописано двадцать четыре человека, 18 успели эвакуировать. В результате взрыва пострадали шестеро жителей, двоим потребовалась медицинская помощь — они госпитализированы с ожогами.

По информации РИА Новости, взрыв унес жизнь одного человека. Разбирая завалы после ликвидации огня, пожарные обнаружили погибшего мужчину. Пострадавшим от взрыва пообещали оказать помощь в восстановлении документов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что 3 декабря в Пекине произошел взрыв на заводе, перерабатывающем пищевые полуфабрикаты. К несчастью, один человек погиб.