Прораба судят за смертельное падение рабочего в шахту лифта

В Петербурге судят прораба ООО «СК Основа» Павла Бабарова. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем смерть человека.

Уголовное дело зарегистрировал Смольнинский районный суд, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как полагает обвинение, Бабаров вместе с пятью рабочими из Узбекистана работал на стройке на улице Александра Невского. В день смерти он поставил задачу, отправил бригаду работать, а сам начал планировать следующие дни. Периодически прораб поднимался на 10 и 9 этаж, чтобы проверить, как идут дела.

«При этом в бригаде рабочих не всегда выполняли технику охраны труда, периодически нарушая установленные правила», — подчеркнули в пресс-службе.

Бабаров заметил, что один из рабочих спиливает шпильки с опалубных щитов, находясь в шахте лифта. Но ремней безопасности на нем не было. Прораб сделал замечание, на что рабочий заявил, что ремни мешают ему.

После этого Бабаров вернулся в бытовку, а потом ушел на обед. Когда он закончил с едой, он увидел на строительной площадке толпу людей и карету скорой помощи. Медики сообщили, что рабочий скончался. Опалубный щит упал на него, проломив дощечный настил пола, который не выдержал вес рабочего. В результате мужчина упал в шахту лифта с 8 этажа на первый, где его придавило опалубным щитом. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге госпитализировали монтажников лифтового оборудования после падения в шахту.