На Маршала Новикова из-за прорыва трубы под землю провалились автомобили

Улица укатана туманом – на месте работают спецслужбы.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что коммунальная авария произошла на улице Маршала Новикова – из-за кипятка дорогу окутало туманом, так что видимость на участке оставляет желать лучшего. Также появились снимки, на которых видно, что несколько автомобилей оказались в ямах из-за прорыва трубы. Не уточняется, есть ли пострадавшие, но на месте находятся сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться с последствиями аварии.

В ГУП «ТЭК СПб» заверили, что устранять дефект трубы отправились две бригады. Отключать местных жителей от воды не планируют.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жильцы домов на Космонавтов остались без отопления после прорыва трубы.