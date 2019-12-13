Сын Плющенко не хочет, чтобы родители заводили еще одного ребенка

Юный фигурист боится, что мама и папа перестанут его также сильно любить, как сейчас.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Гном Гномыч высказал свою позицию в одном из выпусков проекта «ЯнаСупер», который выйдет только 14 декабря. Яна Рудковская и Евгений Плющенко мечтают о появлении еще одного ребенка – пара собирается делать ЭКО, так как продюсер не может родить сама. Но не все так гладко: Гном Гномыч не хочет ни брата, ни сестру.

Яне Рудковской удалось выяснить, с чем связан такой настрой ребенка. Оказывается, шестилетний Саша переживает, что родители разлюбят его и будут уделять все время малышу. Продюсер призналась, что готова уделить этому моменту время и убедить Гном Гномыча не переживать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после угроз сыну Плющенко возбудили уголовное дело. Звездные родители обратились в полицию в середину ноября. Фигурист заверил, что агрессивные послания приходят ребенку на протяжении долгого времени и это вызывает страх за его безопасность.