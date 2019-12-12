После угроз сыну Плющенко возбудили уголовное дело

Анонимы пишут в интернете, что готовы убить шестилетнего ребенка.

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря. Обо всем сообщает РБК, ссылаясь на адвоката Александра Карабанова. Он подтвердил, что старший дознаватель ОД УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбудил уголовное дело из-за угроз, получаемых ребенком Евгения Плющенко и Яны Рудковской.

Напоминаем, что звездные родители обратились в полицию в середину ноября. Фигурист заверил, что агрессивные послания приходят ребенку на протяжении долгого времени и это вызывает страх за его безопасность. Никаких подробностей не разглашается, чтобы не помешать ходу расследования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Плющенко и Рудковская усилил охрану дома из-за угроз сыну. Неизвестные пишут, что готовы убить ребенка. Пока что с Гном Гномычем все в порядке.