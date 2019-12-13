Песков оценил данные Росстата о естественной убыли населения РФ

Правительство принимает ряд мер, которые позволят преодолеть демографический кризис. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал данные Росстата, согласно которым естественная убыль населения в настоящем году увеличилась. По словам пресс-секретаря, эти данные прогнозировались. Он пояснил, что демографическая яма в настоящее время «находится в своей кульминации».

Как сообщил «ТАСС», Песков также добавил, что сложившаяся ситуация – наследство прошедших десятилетий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что обсуждали Путин и Зеленский. Детали их разговора раскрыл Песков.