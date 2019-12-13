На проспекте Энгельса приступили к сносу завода «Светлана»

Завод, давший название Светлановскому проспекту, сегодня начали сносить. На месте старого предприятия построят жилые дома.

Завод «Светлана», который находится на одноименном Светлановском проспекте, тем не менее, юридически, располагается по адресу проспект Энгельса, 27АШ. Сегодня, 13 декабря, очевидцы запечатлели начало сноса старого здания. Фотоснимками интернет-пользователи поделились в сообществе «Шувалов — Озерки | Выборгский район».

Комментаторы с грустью отреагировали на произошедшее. Отмечается, что на месте «Светланы» обустроят жилой квартал: возведут ЖК, парковку, детские сады и школы. В связи с этим участники сообщества выразили опасение, что на Светлановской площади будут собираться пробки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сносят здание предприятия «Буревестник».