На проспекте Энгельса приступили к сносу завода «Светлана»

На проспекте Энгельса приступили к сносу завода &#171;Светлана&#187;
Снос здания вызвал неподдельную грусть у местных жителей. Фото: vk.com/shuvalovo_ozerki

Завод, давший название Светлановскому проспекту, сегодня начали сносить. На месте старого предприятия построят жилые дома.

Завод «Светлана», который находится на одноименном Светлановском проспекте, тем не менее, юридически, располагается по адресу проспект Энгельса, 27АШ. Сегодня, 13 декабря, очевидцы запечатлели начало сноса старого здания. Фотоснимками интернет-пользователи поделились в сообществе «Шувалов — Озерки | Выборгский район».

Комментаторы с грустью отреагировали на произошедшее. Отмечается, что на месте «Светланы» обустроят жилой квартал: возведут ЖК, парковку, детские сады и школы. В связи с этим участники сообщества выразили опасение, что на Светлановской площади будут собираться пробки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сносят здание предприятия «Буревестник».

завод "светлана" проспект энгельса санкт-петербург снос
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новым руководителем «Метростроя» может стать глава КРТИ Сергей ...
Почти половина россиян страдает от избыточного веса
Владимир Кузьмин отказался от спиртного и вернулся к молодой жене
Сын Валерии угодил в ДТП после выписки из больницы
На проспекте Энгельса приступили к сносу завода «Светлана»
Волочкова поразила подписчиков длинными рыжими волосами
НА ЗСД образовалась огромная проба из-за аварии
На Салова огонь охватил 5 тыс. «квадратов» ангара